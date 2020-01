Ønsker å bygge i «Steinbruddet» i år

16. desember søkte Klausengruppen AS, på vegne av Steinbruddet Invest AS, om rammetillatelse for opparbeidelse av tomt for boligprosjektet «Steinbruddet» i Vestmarka på Sortland. Første av totalt fem bygg ønsker selskapet å sette opp i år.