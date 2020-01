Se alle høringsuttalelsene: Disse innspillene får Bentzen på sin pult i neste uke

Pluss

Innspill fra Lokalsamfunnet Strønstad m/omegn:

Strønstad skole: skolen viser til en rekke uheldige konsekvenser for lærere og elever samt for elever som går videregående på Melbu/Stokmarknes. Likeledes at en hel dag går ved besøk til lege /tannlege / helsestasjon for både elever/foresatte og ansatte. Det påvirker svømmeundervisningen slik de har det i dag. Det påvirker 10.-klasse og trafikalt grunnkurs.

Utenom skoletiden fjernes muligheten for: deltagelse i politiske møter, aktiviteter for ungdom, organisert idrett (svømming, fotball, turn ol.), korpsdeltagelse, besøk venner/familie og kino og kulturtilbud på grunn av kutt i kveldsrutene

Hadsel kaller foreslåtte fergekutt for uakseptable. Nå vil de ha saken inn for Stortinget Formannskapet i Hadsel mener de foreslåtte fergekutt for Melbu - Fiskebøl er ødeleggende for både kommunale lovpålagte tjenester, lokalt næringsliv og innbyggernes mulighet til å delta på idretts- og fritidsaktiviteter. De krever at saken må bringes inn for Stortinget.

Elevrådet ved Strønstad skole (7):

Siden fylkesrådet sier de er opptatt av ungdommen refereres hele innspillet: «Vi elever ved Strønstad skole ser på de foreslåtte kuttene som svært alvorlig. Til nå er alle bussavganger på Strandlandet tatt bort, bortsett fra skolebussen. Skal nå flere fergeavganger fjernes betyr det at vi blir enda mer hindret sosialt. Vi vil ikke ha mulighet til å benytte oss av kulturelle tilbud på ettermiddagstid, ei heller delta på organisert idrett på Hadseløya. På dagtid går hele skoledagen hvis vi skal til tannlege, lege eller helsestasjon. Vi reiser fast på svømming og deltar på andre aktiviteter i kommunen i skoletiden, denne muligheten vil nå bli borte. Vi mener tilbudet om buss og ferge heller bør utvides, ikke kuttes ned.»

Strønstad Helselag viser til at hvis rutekuttene gjennomføres, opphører i prinsippet det lovpålagte tilbudet om hjemmebaserte tjenester i denne delen av kommunen. Likeledes vanskeliggjøres prøvetakinger med videre. Personalarmer er knyttet opp mot hjemmesykepleien fra 0800-2100, og bortfaller hvis tjenesten bortfaller slik vi har det i dag, det vil si ingen trygghet. Konsekvensene av disse ruteendringer blir etter deres mening at Strandlandet/Raftsundet blir uten et faglig forsvarlig helsetilbud på hjemmetjeneste/hjemmesykepleie.

Organisasjonsliv/menighet- og idretts-aktiviteter:

Fra Melbo IL Fotball er det kommet innspill om at de foreslåtte endringene vil medføre store logistikkproblemer i og med at mange av fotballkampene både i ungdoms og seniorfotballen spilles i Lofoten. Dette helt ned i 12-års alderen. Eksempelvis vil ettermiddags-/kveldskamp på Ballstad gjøre at ungene ikke er i seng før i ett-tiden på natta.

På folkemøtet fremkom også fra foreldrehold at unger fra Strønstad skolekrets deltar på idrettsaktiviteter på Melbu. Hadsel kommune har i sitt budsjett for 2020 satt av penger for å «del-sponse» reiseaktivitet for barn fra denne delen av kommunen slik at de kan få delta idrettsaktiviteter på Hadseløya. Det er viktig å ha med seg at disse barna ikke har noe tilbud i sin nære krets, og derfor tilknyttes idrettsmiljøet på Melbu.

Hadsel Menighetsråd viser til at det betyr at det begrenser mulighetene for deltagelse i aktiviteter på kveldstid både på Strandlandet og på Melbu. Likeledes forverring for den stedlige prest og hans virke på Hadseløya og i beredskapsvakt. Det vises til at bakgrunnen for kuttforslaget er besparelse i fylkeskommunens budsjett, noe som overføres til organisasjoner og privatpersoner.

Innspill fra Næringslivet:

Det har også fremkommet muntlige innspill fra hotelldrivere som ser for seg meget store og økonomisk ødeleggende endringer hvis rutekuttene gjennomføres. I turistsesongen ankommer det mange turistbusser fra Lofoten med overnattingsgjester med de to siste avgangene fra Fiskebøl. Og mange turistbusser til Lofoten som har overnattet i Hadsels hoteller reiser med de to første avgangene (spesielt 0750) på morgenen. Endringen vil dermed i turistsesongen være ødeleggende for driften for hotellene.

NorLense AS på Fiskebøl er en aktør med svært mange arbeidstakere fra Melbu/Hadseløya. I sitt høringsinnspill viser de til at endringene i fergerutene slik de er foreslått vil kunne medføre svekket konkurransekraft og i verste fall nedleggelse.

Bedriften har ambisjoner om 20-30 flere ansatte i et to-fem års perspektiv. De siste årene har bedriftens vekst blant annet vært på oppblåsbare telt og oljelenser til NATO, Forsvaret, Kystverket, Røde Kors og FN. De peker spesielt på at siste avgang fra Fiskebøl klokken 2210 som svært viktig på grunn av dobbelskift. Tilslutt ber de om at hvis fergeavganger kuttes må disse eventuelt kunne utføres med hurtigbåt for personelltransport.

Postnord AS på Stokmarknes peker i sin høringsuttalelse på stor bruk av fergen med et snitt på 4-5 vogntog/enkeltbiler pr dag hele året. Stokmarknes-avdelingen sysselsetter cirka 25-30 stillinger som står i fare hvis avdelingen nedlegges som følge av fergekuttene og flyttes til annen lokasjon. De viser også til at overfarten ofte betyr en bedre utnyttelse av kjøre/hviletidsbestemmelsene og arbeidsmiljølovens bestemmelser ved at fergeoverfarten benyttes til hviletid. Det vises også til den store transporten mellom Vesterålen og Lofoten av fisk som er avhengig av frekvensene på fergen.

Hadsel Næringsforening viser til at kuttforslagene vil få store økonomiske konsekvenser for enkeltbedrifter og hele bransjer. Samtidig viser de til at fylkeskommunen ikke har noen plan for å møte de store utfordringene i Nordland. Blant annet vises det til at Vesterålen og Lofoten er en av de sterkeste sjømatregionene i landet og avhengig av sterk infrastruktur.

Det vises til at kuttforslagene ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at næringsforeningen ikke kan akseptere noen kutt i fergerutene og ber om en helhetlig vurdering og langsiktig plan for økt utvikling og befolkningsvekst.

Hurtigrutemuseet/Museum Nord viser til at hurtigrutemuseet re-åpner til sommeren med verdens største museumsgjenstand i et glassbygg- Finnmarken 1956. Museet skal markedsføre seg i Lofoten /Svolvær og regner med å trekke gjester som besøker Lofoten til også å besøke Hurtigrutemuseet på Stokmarknes og Vesterålen. Det vises også til reiselivssatsingen i Vesterålen.

Vikt (Vesterålen IKT) AS viser til kompetansearbeidsplasser på Melbu som er avhengig av gode forbindelser over Hadselfjorden. De har gjort nettopp det som samfunnet har bedt om, nemlig å skape kompetansearbeidsplasser i distriktene. Kuttene vil medføre at de etter eget sterke utsagt blir forhindret i å utføre sitt yrke. Det vises til økte kostnader i form av overnattinger og eller 1,5 timers omkjøring via Lofast. Det vises til at kuttforslaget ikke bare er negativt, men grenser til en falitterklæring.

Melbu og omegn Lokalutvalg er sterkt kritisk til så dramatiske kutt som cirka 40 prosent av produksjonen utgjør for Hadsel kommune og Vesterålen med spesielt henblikk på Strønstad/Fiskebøl-siden og Melbu. Innspillet viser til de konsekvensene dette får for helse og omsorgstjenestene, skole og fritidsaktiviteter, næringsliv, reiseliv og handel.

Det oppsummeres med at de store samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene ikke kan rettferdiggjøres gjennom en mindre reduksjon i kostnader for fylket.

LoVeMar viser til hvor viktig fergen har vært for næringsvirksomheten i Fiskebølvika. Tilgang til kvalifisert og stabil arbeidskraft fra Hadseløya, ettermiddagsskift med videre. Det vises til utbygging av «testsenter for oljevern og marint avfall» på Fiskebøl og de negative konsekvensene fergekutt får i den sammenhengen. Likeledes til nylig vedtatt reguleringsplan for Fiskebølvika.

Steinsvik Hus & Entreprenør AS beskriver de negative konsekvensene fergekuttforslaget vil bety for bedriften. De bruker fergen til personell og varetransport og har hele tiden byggeprosjekter på «Lofot-siden» av fjorden. Fergen er av avgjørende betydning for deres drift. I tillegg fremkommer det i innspillet en sterk kritikk av fylkesrådets disponeringer og ansvarsbeskrivelser. Det vises til at fergekuttene vil sette regionsamarbeidet innen næring/yrke, privatreiser, idrett, helse, offentlige tjenester, varetransport av alle typer reiser i regionen flere ti-år tilbake i tid.

Trollfjord AS viser til bare negative konsekvenser sett fra sitt ståsted som leverandør av strømnett og bredbåndsnett i kommunen/regionen. Det vises til lengre feilrettingstid, selskapet vil pådra seg høyere KILE kostnader (kostnad for ikke levert egnergi) v/strømbrudd, økt responstid ift beredskap, høyere kostnader. Kort oppsummert «gi kundene en dårligere tjeneste».

Melbu Systems AS viser til store økonomiske konsekvenser for bedriften, deres samarbeidspartnere, ansatte, lærlinger, leverandører, kunder med videre. Etter nedlegging av en linje på Melbu VG har de nå måttet gå mot Vågan for å skaffe seg lærlinger. Lærlingerekrutteringa vil bli rammet ved fergekuttforslaget. De viser til at de er en bedrift i vekst og sliter med rekrutering og dette vil vanskeliggjøre bedriftens eksistens. De risikerer et stort tap av markedsandeler ved at de ikke lenger kan tilby den beredskap de har i dag.

Melbu Hotell AS viser til de dramatiske konsekvensene kuttforslaget vil ha for hotellet. Cirka 60 prosent av omsetningen skjer sommerstid, hvor 80-90 prosent av kundene kommer med busser. Halvparten kommer med de siste fergene over fjorden fra Lofoten. Det vises til at Hadsel og Melbu vil bli en «utpost». Det settes også et klart negativt fokus på prisøkninger og hva dette vil bety for bedriften, som nå må akseptere en lavere rompris. Det vises til at kuttforslagene vil kunne sette driften av hotellet i fare.

Andre innspill:

NAF Øvingsbane Melbu viser til at de har ca 400 elever som bruker ferga hvert år for å gjennomføre obligatorisk sikkerhetskurs ved øvingsbanen på Melbu. Det er spesielt en avgang, klokken 1230, som det henvises til.

Øystein Rysst fra Melbu kommer inn på forskjellige utfordringer Melbu-samfunnet er kommet opp i den siste tiden på grunn av statlige og fylkeskommunale vedtak.

Langøya Lokalutvalg er meget bekymret for at forslaget vanskeliggjør reiser for skoleungdom, hjemmetjeneste, kirkelig, foreningsliv, turisme, syketransport og andre sykehustjenester og reiser for folk flest. De viser spesielt til planlegging og etablering av oljevernsenter på Fiskebøl. Det vises også at fylkets nedprioritering av sambandet vil kunne ha innvirkning på statens eventuelle satsinger for tunnel under Hadselfjorden.

Laila Johnsen viser til de ødeleggende konsekvensene for samfunnslivet i de deler av Hadsel som rammes. Reiseliv som «alle» snakker om skal være et satsingsområde blir nedbygd med dette forslaget. Beredskap mot sykehus, lege mv rammes. Demokratiet rammes ved at deltagelse på politiske ettermiddags/kveldsmøter ikke kan gjennomføres hvis du bor på «feil side av fjorden».

Elin Gustavsen viser i et langt og godt innspill til den usikkerhet det skaper for etablerte familier som har sitt virke på Hadseløya, og bor på Austvågøya. Hennes familie har tidligere måttet evaluere sitt bosted opp mot fergeavganger og pris. Hun viser til hvordan dette virker inn på hennes familie og den usikkerhet det skaper blant voksne og barn. Hun beskriver en familie på flyttefot hvis kuttene realiseres. Hun påpeker også at det er varslet en formidabel prisøkning og hva dette gjør for økonomien i hennes familie.

Berit Schultz Hanssen viser i sitt innspill til hva kuttene vil bety for de eldre. Kuttene vil sette tilbudet og liv og helse i fare. Det vises til medisinering og morgen og kveldsstell. Det vises til at kommunen ikke er i stand til å tilby 50-70 eldre mennesker botilbud på Hadseløya for derigjennom å kunne tilby de lovpålagte tjenestene.

Hippocampus Nord AS henviser til hva dette vil bety av negative konsekvenser for deres virksomhet og pasientgruppen psykiatri og demens. Det vises til at forslaget vil gi en geografisk diskriminering av pasienter. Kuttforslaget vil gi et dårligere tilbud for denne pasientgruppen. Psykiaterens fleksibilitet vil bli sterkt redusert, og med det vil kapasiteten gå ned.

Michal Reinholdtsen viser til familiesituasjonen og 2 gutter som driver idrett på Melbu og kuttforslagene vil bety at all idrett for disse to utgår. Likeledes helgearrangement. Alt sosialt liv for strandlandetungdommen ødelegges. Ingen idrett, ingen vennebesøk, ingen kino, ødelagte skoletilbud mv.