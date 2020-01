Sak fra Vesterålen til Den europeiske menneskerettsdomstol

Pluss

– Det stemmer at staten Norge har fått en sak som gjelder Vesterålen. Saken gjelder brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Både grunnlaget for omsorgsovertakelsen og hyppigheten av samvær skal opp til behandling, opplyser leder for Vesterålen Barnevern, Kari Mortensen til Vol.