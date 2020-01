Jakob Sørlie Pettersen er en av landets beste 2001-modeller

Pluss

Melbu-gutten sto også for sterke prestasjoner i det krevende Lygna-terrenget. Jakob var 12. best i landet av tredjeårsjuniorene, og det er knallsterkt så lenge det er over 200 løpere i klassen. Flere av dem kommer til å være gull- og medaljekandidater i junior-VM i Tyskland.