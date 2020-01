Farlige vinterveier: – For enkelt å få førerkort i andre land

Pluss

Det sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikks fag- og kommunikasjonsavdelingen, knyttet til at norske myndigheter ikke kan kreve at andre staters innbyggere får opplæring i kjøring på norske vinterveier. Krav til yrkessjåfører og trafikksikkerhet generelt har vært tema etter ulykken til Charlie Dan Lind for over et år siden. Problemstillingen er også aktualisert i forbindelse med at stortingspolitiker Siv Mossleth (Sp) har stilt samferdselsministeren spørsmål om det er greit at Norge ikke kan sette kompetansekrav til sjåfører som har tatt kjøreopplæring i land som har mye høyere antall drepte i trafikken.