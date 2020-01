Laila (53) fra Melbu er ny sjef for miljøarbeidertjenesten i Hadsel

Pluss

– Det er en fantastisk mulighet, og jeg gleder meg til å ta fatt på det spennende arbeidet som venter, sier hun.

Miljøarbeidertjenesten har gjennom flere år delt enhetsleder med institusjonstjenesten. Men førstnevnte tjenestes stadige vekst i omfang, brukere og ansatte har skapt et behov for en egen enhetsleder. Før jul ble stillingen lyst ut, og etter at intervjurundene var avsluttet ble det denne uken klart at Johnsen fra Melbu får jobben.

– De tre avdelingene i miljøarbeidertjenesten samarbeider så godt at jeg føler jeg er veldig godt kjent med hele tjenesten allerede, selv om det er på Stokmarknes jeg har jobbet de siste årene, sier 53-åringen.

Erfaren

Johnsen har mange års bakgrunn fra Museum nord før hun etter hvert begynte i miljøarbeidertjenesten. Nå er hun som nevnt topp motivert for å ta det overordnede ansvaret for den kommunale enheten.

– Når tiltrer du den nye stillingen?

– Det er ikke helt avgjort ennå. Det handler litt om hvor fort vi får lyst ut stillingen og funnet min erstatter som avdelingsleder. Jeg kan forsikre brukere, ansatte og pårørende om at det skal være en trygg prosess der ingenting blir overlatt til tilfeldighetene. Vi har en god plan som skal konkretiseres ytterligere i neste uke, sier Johnsen.

– Glad

Helse- og omsorgssjef Marion Celius forteller at hun er veldig glad for å nå ha en egen enhetsleder for miljøarbeidertjenesten på plass.

– Laila har jobbet flere år i vår organisasjon og vi kjenner henne godt og vet hva hun står for. Jeg vet at hun vil gjøre en god jobb og utfylle lederteamet i sektorledelsen på en utmerket måte, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.