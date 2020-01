Andmyran vindkraftverk kjemper mot tiden:

NVE stiller spørsmål ved realisme

I en tilbakemelding på utkast til søknad om endring av konsesjon og MTA/detaljplan for det planlagte vindkraftverket på Andmyran, fremmer NVE en lang rekke krav som må oppfylles før planen overhodet kan behandles. Andmyran Vind AS ved prosjekteier Prime Capital AG, svarer på sin side at driftsstart i 2021 er realistisk.