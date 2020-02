Hotellbygg på Andenes får ny eier

Pluss

Det er i hovedsak Tore Strøm som eier Strøms eiendom AS (98,29 prosent). Selskapet omsatte for 2,1 millioner kroner i 2018 og fikk et driftsresultat på 844.000 kroner. Selskapet fikk da ekstraordinære finansinntekter på 2,5 millioner kroner, slik at årsresultatet ble et overskudd på 2,8 millioner kroner før skatt.