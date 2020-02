Johan leder norgescupen etter imponerende helg i Kollen

Pluss

Alsvåg-gutten har tatt over sammenlagtledelsen og Johan har i Holmenkollen i helga bevist at han er vanskelig å slå. 16-åringen fulgte opp seieren i det klassiske rennet med å bli nummer to på sprinten. Det var bare en av landets beste 2003-modeller som klarte å hamle opp med den kapasitetssterke førsteårsjunioren som behersker begge stilartene og alle distanser.