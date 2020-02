Vil kjempe om medaljer i junior-NM på Beitostølen

Pluss

Johan retter etter tre gode renn i Holmenkollen blikket mot junior-NM på Beitostølen. Han han har forhåpninger om å være med i medaljestriden i de to distanserennene der. Alsvåg-gutten vet at han må gå minst like for på Beito som han gjorde i Holmenkollen i helga for å ha noen som helst mulighet til å hevde seg i juniornorgesmesterskapet hvor det er høyt nivå. Lien Nordeng er innforstått med at det vil bli vanskeligere å komme på pallen i junior-NM.