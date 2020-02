– Dere må være på banen

Pluss

Daglig leder Arild Magne Fredriksen hadde presentasjonen klar, og tankene for videre drift lå stablet som vinterved. Skal det være liv laga for lokale bedrifter med vyer i nord, må avstandene gjøres så korte som mulig. Uansett om det dreier seg på hjul eller vinger.

– Infrastrukturen er viktig for samhandling og i Nord-Norge blir vi utvannet hver dag som går, sa Fredriksen.

Som lokal bredbånds og kommunikasjonstilbyder har Trollfjord blitt vant til å kjempe mot statlige bredbåndsfirma når det gjelder utbygging og tilbud, og det kan bli litt bukken og havresekken, mener Fredriksen.

– Alt må ikke havne hos Telenor, og for oss er kunnskapene til de ansatte alfa og omega, sa han til stortingspolitikerne Ebbesen og Finstad som denne uka var på besøk til bedrifter i den nordre delen av fylket.

Avstander viktig

Fredriksen fikk med seg de to folkevalgte på at det i regionen er viktig å ha så korte avstander som mulig, og at utbyggingen av kommunikasjonsnettverket er vesentlig for opprettholdelsen av dagens - og utvikling av nye - arbeidsplasser i mindre sentrale strøk.

– Det er utrolig viktig for regionen og godt utbygd nett kan ikke bli en flaskehals, sa han.

Han viste til at det er på vei rundt 50 nye arbeidsplasser hvis alt går veien til den nye "gründerhagen" som planlegges i kommunen, i tillegg til de som kommer i forbindelse med ekspansjonen hos Nordlaks.

– Hvordan er rekrutteringen til kommunen, undret Ebbesen.

– Vi har ikke opplevd noen problemer. Vi fikk 120 søkere til to stillinger, som vi tar som et signal på at vi gjør noe riktig, sa Fredriksen.

Må ikke bli hengende etter

Ebbesen og Finstad mente besøket hos Trollfjord, i tillegg til de andre bedriftene de har vært innom i løpet av rundreisen, var matnyttig og sa seg enige i Fredriksens ønske om å styrke lokalt næringsliv. Uten at de kunne legge igjen de tyngste løftene på bordet.

– Det er godt å se at slik bedrifter som dere finnes, og det dere ha vist oss er hvorfor lokale bedrifter er viktig. Det er dere som kan tilpasse dere lokalt næringsliv, sa Ebbesen ved endt besøk.

– Vi er opptatt av at Nord-Norge ikke skal bli hengende etter, kommenterte Finstad i forbindelse med diskusjonen rundt utbygging i nord versus sør.

– Det er derfor dere må være på banen overfor oss når det skal tas beslutninger, avsluttet Ebbesen.