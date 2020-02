Årlig prisøkning på 1 680 kr

Vesterålskraft Bredbånd med gigantisk prisøkning - men bare for noen

I går skrev Vol at Altibox øker månedsprisen på produktpakker og fiberbredbånd med 40 kroner snart, eller 480 kr. per år. Nå beklager Vesterålskraft Bredbånd som gav ut feil informasjon til kundene først. Reell årlig prisøkning er på hele 1 680 kr fra 1. april 2021. Men dette gjelder bare for noen av kundene.