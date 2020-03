Privatperson og verksted krangler om regning på over 100.000 kroner

Pluss

Privatpersonen er ifølge rettsboken i Vesterålen tingrett uenig i at han skal betale en faktura for materiell og tjenester levert av verkstedet, på totalt 107.907 kroner. Det er uenighet om det er inngått en avtale mellom partene, samt avtalen innhold. Nå skal partene møte i Vesterålen tingrett for å få spørsmålet behandlet der.