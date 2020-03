FDVhuset har økt omsetningen med 195 prosent på fem år

FDVhuset Sortland AS har gått fra en omsetning på 5,2 millioner kroner i 2015 til å ha omsatt for 15,6 millioner kroner i 2019. Dette er en økning på hele 195 prosent, men selskapet har ingen planer om at veksten skal stoppe her.