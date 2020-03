Leonard Nilsen & Sønner permitterer 100 mann

– Bråstopp fra påske om ikke lokale restriksjoner lempes på

Andøy-entreprenøren Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) har permittert 100 personer, om lag 25 prosent av arbeidsstyrken. Styreleder Frode Nilsen er kritisk til at lokale bestemmelser er langt strengere enn nasjonale. Han etterlyser felles regler for hele landet.