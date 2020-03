Fylkesmannen med innsigelse, sametinget må undersøke på nytt og Sortland Campings advokat vil at kommunen skal si nei

20. mars gikk høringsfristen for forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde. Kommunen har fått inn flere titalls uttalelser, der flesteparten er skeptiske til SE-gruppens planer for området.