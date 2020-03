Sjåførlærer Siv Nina Lind: – Jeg er ikke redd for at vi ikke skal ha jobb når dette er over

Pluss

Det sier faglig leder Siv Nina Lind ved Sikker trafikkopplæring AS på Sortland, mer enn to uker etter at de etter pålegg fra myndighetene måtte stenge ned all aktivitet på sjåføropplæringen fredag 13. mars. Samtidig er alle trafikkstasjonene stengt. Det betyr at elever ikke kan gjennomføre teori eksamen eller praktisk førerprøve.