Skatteinngangen i mars på 60,9 millioner kroner og mer enn budsjettert:

– Men vi vil få den store koronasmellen

Økonomisjef i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen, kan glede seg over at skattemåneden mars ble bedre enn budsjettert. – Det er oppløftende tall, men jeg er helt sikker på at vi får en skattesmell. For Hadsel kan det bety rundt 30 millioner kroner, sier økonomisjefen.