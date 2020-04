Norges Fiskarlag mener de ikke har nådd fram:

Klager på regulering for Andøya Spaceport

Norges Fiskarlag mener at de ikke har nådd fram med sine argumenter knyttet til etableringen av Andøya Spaceport. Derfor klager de nå på Andøy kommunes områderegulering knyttet til planene. – I realiteten legges opp til at fiskerne selv må bære kostnadene for de ulempene de vil oppleve som følge av etableringen av Andøya Spaceport. Etter vår oppfatning er det ikke akseptabelt.