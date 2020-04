Disse tiltakene vil formannskapet i Sortland sette i gang for å hjelpe næringslivet gjennom krisen

Pluss

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune, sa i sin orientering at situasjonen fortsatt er krevende for næringslivet i kommunen, men at det fra forrige formannskapsmøte er en større oppmyking i myndighetenes restriksjoner. Han viste til at handelen i butikkene tok seg opp, og at siden barnehager er åpnet vil de ansatte ha mer kapasitet til å gjennomføre de arbeidsoppgavene de har til vanlig. Næringssjefen vurderte det slik at kontantstøttepakken som kom fra myndighetene var godt innrettet mot næringene som er hardest rammet og som har mest inntektsbortfall.