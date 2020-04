Hadsel-kvinne må svare for tre forhold

Pluss

Ifølge en siktelse fra Politimesteren i Nordland skal kvinnen fra Hadseløya, i fjor vår ha kjørt en personbil til tross for at hun var påvirket av rusgivende midler.

Noen uker senere brøt hun ifølge Politimesteren i Nordland veitrafikklovens straffebud mot å kjøre motorvogn uten å ha gyldig førerkort.

Det tredje forholdet kvinnen må svare for, er ifølge siktelsen at hun samme dag som hun kjørt uten førerkort, brukte narkotika.

Politimesteren i Nordland mener at kvinnen bør behandles etter straffelovens paragraf 79, som betyr at kvinnen vil bli idømt felles straff for de tre forholdene og ut over lengstestraffen, dersom hun blir funnet skyldig av retten. Dersom kvinnen dømmes skyldig, vil tingretten også vurdere om hun skal straffes for gjentagelse.

Vesterålen tingrett gjennomfører et rettsmøte med enedommer i slutten av april, med politiadvokat Karoline Trones Faye som representant fra påtalemakten.