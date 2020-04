Slik blir den videre gangen i arbeidet med skole- og hallstruktur i Sortland

Pluss

Tomtestudie og alternativsvurdering for ny Sortland barneskole skal igangsettes

Ny idretts- og svømmehallstruktur skal utredes

Utviklingsplan for oppgradering av øvrige skolebygg (Maurnes, Sigerfjord, Strand, Holmstad og Lamarka) har estimert oppstart i januar 2021.

Nordland fylkeskommune trekkes inn i planarbeidet fra starten.

– Vi har hatt en bred og langvarig behandling av dette. Det er viktig for oss i Ap at vi kommer videre og at vi så fort som mulig får realisert de prosjektene som et samlet kommunestyre var enige om. Vi ønsker at ny barneskole og idretts- og svømmehall på Sortland skal bli prioritert først, og at disse to skal sees i sammenheng. Det vil gi et signal til befolkningen og idrettsungdommen i kommunen om at vi er opptatt av dette, sa Ronald Steen fra Ap.