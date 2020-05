Sortland - april

Brekkaveien 19A (15/405) i Sortland solgt for kr 3 450 000 fra Christopher Jensen til Cee Eiendom As

41/242 i Sortland solgt for kr 200 000 fra Jens Gunvald Jensen til Else Norheim og Egil Norheim

15/2160 i Sortland solgt for kr 160 000 fra Alexander Olsen og Karina Jensen til Johnny Kvalø og Gunn Johnsen

Øvreveien 4B (15/1308) i Sortland solgt for kr 3 200 000 fra Patrick Lind til Cecilie Starheim og Thomas Magnus S Angell

Majabergveien 4 (1/284) i Sortland solgt for kr 3 400 000 fra Ann-Marie Stenersen, Wenche Johansen, Arnulf Eliassen, Alf-Dag Eliassen og Karin Annie Andersen til Andreas Johnsen Stenkjær og Inger-Lise Hellesvik

Finnbogveien 26 (29/242) i Sortland solgt for kr 2 500 000 fra Hugo André Hermansen og Arnfinn Jørgen Hermansen til Cathrine M M Knutsen og Marius A Johansen

21.4.2020

5 500 000

16/60 i Sortland solgt for kr 5 500 000 fra Benfra As til Ånstadsjøen Eiendom As

Fritt salg