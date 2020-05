Flere faktorer vil avgjøre nå fortau i Sigerfjord står ferdig

Pluss

– Det arbeides med den hensikt å være i stand til å fullføre prosjektet i 2020 slik som vedtatt. Dette vil imidlertid avhenge av flere faktorer; prosessen med eiendomsavklaringer opp mot et stort antall grunneiere på strekken, anbudsprosess, med eller uten klagebehandling, samt kapasitet hos kontraktsparten når vi kommer så langt, sa Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan- og utvikling under dagens orientering til driftsutvalget.