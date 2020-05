Utsatte å behandle million-disputten med Wedding

Pluss

Formannskapet i Hadsel møttes onsdag for å blant annet diskutere hvorvidt de skulle avvise tilbudet fra Wedding. Tilbudet, som er unntatt offentlighet, omhandler oppgjør for Hurtigrutens Hus. Wedding har via sin advokat hevdet at kommunen har misligholdt sin del av avtalen, mens kommunen på sin side argumenterer for at de har fulgt avtalen til punkt og prikke.