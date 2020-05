Får ikke «fritidskort» etter avslag, men satser på egen ordning

Pluss

I begrunnelsen for avslaget sier direktoratet at det nasjonale forsøket med fritidskort har en bevilgning på totalt 45 millioner kroner. Etter at det er mottatt til sammen 193 søknader og det totale søknadsbeløpet er langt høyere enn tilgjengelige midler, er det kun tildelt tilskudd til 12 kommuner.