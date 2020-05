Søker tilskudd til Øksnes og Langens kirker

Pluss

Vol skrev nylig at kirkevergen i Øksnes sier det er eksterne midler å hente for å installere brannslokkeanlegg og sette i stand kommunens gamle og ærverdige kirker på Øksnes og Langenes.

Nylig sluttet et enstemmig kommunestyre i Øksnes seg til dette.

Kirkevergen har tidligere opplyst at det kan være mulighet for å søke om eksterne midler fra private aktører eller stiftelser til kommunens egenandel.

– Den historiske og kulturelle verdien av byggene er stor, og det er ingen grunn til å rangere den ene høyere enn den andre, mener kirkevergen.

Han understreker samtidig at Øksnes kirke ligger på Skogsøya, og muligheten for brannvesenet til å rekke fram med slokkeutstyr er langt dårligere enn for Langenes. Det kan tilsi at Øksnes kirke kanskje bør prioriteres.