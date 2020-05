Eldre herre tok én for mye - dømt til 21 dagers fengsel

Pluss

Dersom han ikke betaler bota er den beregnet til å tilsvare 15 dager i fengsel i tillegg. Om alt går som forventet, og mannen betaler bota, slipper han med andre ord å gå fysisk i fengsel. Prøvetiden for den betingede dommen er satt til to år. Han mister også retten til å kjøre bil i to år. Når det er sonet må han i tillegg avlegge førerprøven på nytt.