Søker om å fylle ut 159.000 kvm for Stokmarknes Miljøhavn

Hadsel Havn KF har søkt Fylkesmannen i Nordland om å fylle ut 950.000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 159.000 kvadratmeter sjøbunn. Dette for å etablere den nye miljøhavnen ved Børøya.