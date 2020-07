Klare for stolpejakten

Pluss

Stolpejakten er et lavterskeltilbud, gratis sådan, som i all enkelhet går ut på å finne stolper rundt om i kommunen. Litt av baktanken er å få folk ut av godstolen, som kanskje føles litt mindre god etter noen måneder med sosial isolasjon og generelt lavt aktivitetsnivå.

- I tillegg er det et aktivitetstilbud for turister og tilreisende, siden stolpejakten er et landsomfattende tilbud. Det betyr at besøkende kan søke etter stolper i sentrum av både Melbu og Stokmarknes, men også gå på tur oppover Husbydalen, sier Siv Dagny Aasvik.

Stolpejakten er et nasjonalt lavterskeltilbud, som lokalt arrangeres av Stokmarknes Orienteringslag, i samarbeid med Hadsel kommune og Byggtorget.

Mobilapp eller bokstavkode

For å registrere seg og bli med på jakten på stolpene, trenger du ifølge de to ikke å anstrenge deg for mye. Først bør du rusle/sykle/trille/hinke/spankulere eller marsjere inn på en av kommunens to sportsforretninger og hente oversiktskartet, og da er du egentlig i gang. På baksiden av kartet er stolpene merket opp, og på hver stolpe du finner i terrenget er det en QR-kode og en bokstavkode.

- Så kan du notere bokstavkoden på arket for å holde oversikten, sier Jens Olav Hessen.

- Eller scanne QR-koden med smarttelefonen etter at du har registrert en personlig bruker, tilføyer Aasvik.

Tilgjengelig for alle

Det er flere vanskelighetsgrader på stolpene. Mens flesteparten ligger langs den asfalterte veien opp mot Ørnheihytta, og derfor er tilgjengelig for alle uansett bevegelsesnivå. Deretter blir det litt mer kronglete, og selv om de medfølgende kartene viser lokalisering av stolpene, og i god orienteringsånd har supplerende hint om hva man skal se etter for å finne stolpene, kan det bli utfordrende. Det viktigste er uansett at folk nyter turen, kommer seg ut, og kanskje finner utsiktsmessige skatter som en bonus i stolpejakten, mener de to.

- Vi starter opp offisielt denne helga, med ordfører Aina Nilsen som turkamerat. De som registrerer seg før søndag blir også med i trekningen av en overraskelse på Mormors, sier Aasvik.

Dem som registrerer minst 30 av de totalt 50 stolpene som orienteringslaget har satt ut i urban og mer perifer geografi er med i trekningen av premie når sesongen er over. For ordens skyld er jakta over 1. november.