Politiet henlegger Øksnes-dødsfall

Det var den 21. mars at VOL kunne fortelle at politiet hadde startet etterforskning etter et dødsfall i Øksnes kommune. Politiet beordret obduksjon, og fikk tidligere i sommer en midlertidig obduksjonsrapport, som ikke konkluderte i den ene eller annen retning. Nå foreligger det en konklusjon.