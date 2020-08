Hentet 25 millioner kroner på børsen i dag

Pluss

Da Vesterålskraft solgte Vesterålskraft Strøm As sommeren 2019, fikk selskapet 621.000 Fjordkraft Holding-aksjer i oppgjør. Aksjeposten var verdt 26,5 millioner kroner da. Kursen var 42,6 kroner. Ved årsskiftet var aksjeposten verdt 36 millioner kroner. Da var aksjekursen 58 kroner. Siden har aksjekursen fortsatt oppover. Kursen har vært godt over 85 kroner, og i juni tok eierne av Vesterålskraft grep om aksjeposten. De bestemte seg for at Vesterålskraft skulle selge halvparten av aksjene. Den andre halvdelen skulle overføres til eierne etter hvor stor eierandel de har i selskapet. Eierne bestemte seg for at Vesterålskraft ikke kunne selge aksjene for under 82 kroner, og alle pengene fra salget skal tilbake til eierne.