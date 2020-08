Kristian Adolfsen melder flytting til Bø

Etter at Bø innførte reduksjon i formueskatten i januar i år, har flere kapitalsterke personer meldt interesse for å flytte til Bø. Først ut var Einar A. Sissener. Nå er det klart også andværing, forretningsmann og milliardær, Kristian Adolfsen, at han skal flytte til kommunen.