Hålogalandsveien: – Et dolkestikk mot norsk anleggsbransje

Vesterålen næringslivssamarbeid (VNS) fastslo tidligere i dag at prosjektet Hålogalandsveien må gå som planlagt som ett prosjekt. Frode Nilsen i Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) har hele tiden vært krystallklar på at prosjektet bør deles opp i mindre delprosjekter. Nå har LNS meldt seg ut av VNS.