Luxus Leverpostei ble slaktet av VOL: – At vi fikk 2 er greit, men 1 hadde vært perfekt

Det ble til tider rabalder da VOLs anmelder ga terningkast to til Luxus Leverposteis opptreden under fjorårets utgave av Fæsterålen. Bandets frontfigur hadde gjerne sett at slakten var enda mer brutal.