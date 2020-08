Bodde i Beirut i mange år før de søkte asyl og havnet i Vesterålen

Pluss

Familien Moayad er syriske statsborgere og består av Mohamad, Hala og deres to barn, Zain og Omar. De bodde mange år i Beirut før ferden gikk til Norge og Sortland. Til VOL sier ekteparet at de er sjokkert over hvor store ødeleggelser eksplosjonskraften førte til. Det er andre gang de opplever at Libanon, som rommer så mange minner, blir ødelagt. Beirut var byen som omfavnet dem, og som de flyktet til, etter at de dro fra krigsbrannene i Syria.