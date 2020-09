Aktor påstår samfunnsstraff mot kvinne som slo og lugget barn

Pluss

Kvinnen står tiltalt for brudd på straffeloven etter at hun over flere år skal ha stått bak trusler, vold eller andre krenkelser mot egne barn. Ifølge tiltalen skal kvinnen i en periode på flere år ha utsatt to av sine egne barn for jevnlig fysisk og psykisk mishandling. Kvinnen skal ha slått, dyttet og lugget barna, truet med å sette dem ut til reven, kutte av dem fingrene, truet med å skjære av dem ørene og stenge dem ute uten ytterklær og sko.