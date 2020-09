Skambanket kona, nå trekker han anken

Pluss

I februar ble en mann i Vesterålen tingrett dømt til fem måneders fengsel for vold mot sin kone. Mannen opplyste i retten at kona hadde provosert han, slik at han ikke klarte å beherske seg. Mannen anket dommen fra tingretten. Hålogaland lagmannsrett skulle behandle saken i september, men ankesaken forsvant fra berammingslisten til lagmannsretten.. Etter at det viste seg at anken er trukket, blir dommen i Vesterålen tingrett fra februar rettskraftig. Mannen må derfor sone fem måneder i fengsel.