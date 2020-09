500 prosent økning for Helsekostfirma på Myre

Pluss

Pharma Norge ble stiftet i oktober 2017 av øksnesværingen Rune Meyer og andre partnere. Meyer eier i dag 14,45 prosent av selskapet. Bakteppet for etableringen var at Meyer ble så inspirert av en TV-dokumentar at han like godt bestemte seg for å starte et nytt firma innen helsekost, skrev VOL i februar i fjor.