Samskip: – Vil «containerisere» Nord-Norge

– Havnesjefen sa i går at de har store planer for utbygging av Sortland havn. Vi trenger ikke å vente fem år på det. Arealene for containere i Sortland havn skal utvides og potensialet er enormt sammenlignet med dagens situasjon. Vi han fjerne noten tusen trailere i året ved å frakte gods sjøveien. Vi ønsker å containerisere Nord-Norge, sa han under et informasjonsmøte torsdag.