Boligmarkedet flater forsiktig ut etter rekordjuli:

– Jeg må bare følge med på alt som legges ut for salg

Etter rekordsommer for meglerne, ser det nå ut til at omsetningskurven flater så vidt ut. Men bare i Hadsel er det over 50 boliger på markedet, og huskjøpsklare Kristoffer Amadeus Myrland (34) er en av flere ivrige visningsgjester. – Ikke lett når du er aleine om det, men jeg er optimist, sier han.