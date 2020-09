Skjermer brannberedskapen og bevilger mer penger

Pluss

Teknisk sjef Øyvind Skjørholm informerte teknisk hovedutvalg i sitt møte denne uken at driften på brann og redning allerede er på minimum. I sakspapirene foreslås det å legge ned branndepotet på Innlandet, for å spare inn den nødvendige summen. Det vil imidlertid gjøre kommunen avhengig av at Sortland brann og redning, som igjen kan bety en potensiell økning i kostnadene. Teknisk hovedutvalg valgte enstemmig å reversere kuttforslaget.