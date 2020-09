Karolines hund Fenris fikk i seg dop – nå advarer hun andre hundeeiere

I går kveld måtte Karoline Schaug oppsøkte veterinær etter at hunden Fenris brått ble syk etter å stått ute i lina. Det viste seg at han hadde fått i seg et narkotisk stoff. – Det var helt jævlig og jeg oppfordrer andre til å være på vakt, sier hun.