Lena Arntzen (H) blir Hadsels fjerde ordfører på et drøyt år:

– Blir ikke en ren Høyre-kommune

Under et døgn siden hun var på Dagsrevyen for å igjen løfte fram viktigheten av lokal flyplass og FOT-ruter på Stokmarknes Lufthavn Skagen, innrømmer Lena Arntzen at hun er litt redd for å fly.