Foreslår dobling av bevilgning til SOMM:

Statsbudsjettet for 2021: 25 millioner til testsenter på Fiskebøl

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) skal utvides ved å etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Nordland. I statsbudsjettet for 2021 setter regjeringen av midler slik at planleggingen av testsenteret kommer i gang.