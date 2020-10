Ønsker å flytte oppdrettslokalitet

Pluss

Oppdrettsselskapet har begynt å utrede muligheten for å flytte lokaliteten Uvåg lengre ut i Jørnfjorden. Dette som et ledd i modernisering av lokalitetene deres, og for å tilpasse seg områder med bedre bunnforhold og bunnstrøm, enn på eksisterende lokaliteter. Den nye lokaliteten er tenkt plassert på Flagskallen.