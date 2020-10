Pluss

Det var i september i fjor at VOL meldte i september at en spesiell eiendom på Sortland var til salgs for ti millioner kroner. Prisantydningen ble senere redusert til 8, 9 millioner kroner. Ifølge eiendomsoverdragelsene er boligen solgt for 8, 5 millioner kroner, til Lone Stoltz Davidsen og Eivind O. Holmøy Bendiksen.