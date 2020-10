Boligutbygging på Rishaugen står på vent:

Vil omgå rekkefølgebestemmelsene

Rekkefølgebestemmelsene sier at det planlagte boligområdet på Rishaugen i Tømmervik ikke kan bygges før tilknytningen til fylkesvei 881 er på plass. Nå vil kommunen muligens søke om dispensasjon for å komme i gang, siden fylket satte foten ned for gang- og sykkelveiprosjektet.