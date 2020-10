Nye «Sunderøy» på vei hjem

Pluss

– Jeg har akkurat kjøpt meg båt! uttalte reder Knut Holmøy da Tekfisk (krever innlogging) fikk tak i ham på telefon i Spania onsdags formiddag.

Holmøy var da ved Astilleros Gondan Shipyard i Figueras, og hadde akkurat signert og kvittert for en nøkkelklar båt på 77 meter. Prøveturer med nye «Sunderøy» er også unnagjort.

Det er andre gang Prestfjord-rederiet bruker det spanske verftet. Sist gang var i 2004, og fartøyet het også «Sunderøy». Siden den gang har nybyggene «Prestfjord» (2012) og «Holmøy» (2016) blitt del av flåten.

400 millioner kroner

«Sunderøy» er imidlertid den største investeringen hittil, med en prisramme på 400 millioner kroner, fastslår Tekfisk.

Fartøyet er også det første i nytt design. Felles for alle Prestfjord-trålerne er nemlig designsamarbeidet med Kongsberg Maritime i Ulsteinvik.

– Vi har jo jobbet med dem i 20 år, og man jobber jo gjerne ut ifra de relasjoner man har, sier Holmøy, som i stor grad også har valgt utstyr fra bedrifter på Nordvestlandet.

Det nye fartøyet skal håndtere både hvitfisk og reker i Arktis, med både pelagisk trål og bunntrål.

Når tråleren ankommer Norge, går turen først til Ålesund for litt justeringer og montering av noe utstyr. Dåp og videre markering er tenkt avholdt 5. desember, men Holmøy tar høyde for at koronaen kan forhindre dette.

Utnytte biprodukter

Lengden på nybåten er 77 meter og det er plass til et mannskap på 29 om bord. Det vil være H/G produksjon om bord (hodekappet og sløyd fisk, red.anm.), rekelinje for koking og i tillegg vil det settes inn olje- og melfabrikk som gir full utnyttelse av biproduktene, opplyser rederiet på sin hjemmeside.

– Hovedsatsingen ved nybygget er nå som ved tidligere bygg å ta i bruk nye teknologier som er mer miljøvennlige, øke komforten om bord og ta i bruk løsninger som vil gi bedre kvalitet på produktene våre, skriver selskapet og påpeker at kontinuerlig utvikling alltid har vært viktig.

– Dette for at vi skal klare å effektivisere og miljøtilpasse flåten vår på best mulig måte. Nye teknologier som skal tas i bruk ved nybygget er blant annet en RSW-kjøler som skal pumpe iskaldt sjøvann inn i blødetankene om bord, hybrid fremdriftssystem som vil gi mindre utslipp og elektriske vinsjer, påpekes det.