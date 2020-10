Rødt ber om fult innsyn etter at kommunen er tilbudt å kjøpe masser til 40 mill.

Pluss

Vestmarka Eiendom AS eies av Midtre Hålogaland Eiendom AS, som igjen eies av SE-gruppen AS.

Tilbudet fra selskapet ble sendt til Sortland kommune 9. oktober og kommunen er tilbudt å kjøpe 379.242 kubikk med masser til 40,8 millioner kroner ekskludert merverdiavgift. Prisen inkluderer ifølge tilbudsbrevet fyllmasse, opplasting, transport, utlegging og komprimering til to områder i Vestmarka næringsområde. Ifølge brevet har kommunen nå 120 dager på å svare på om de ønsker eller ikke ønsker å kjøpe masser fra selskapet.

I fjor høst vedtok formannskapet i Sortland at prisen på tomten på Lapphaugen, der SE-gruppen skal bygge en elementfabrikk, skulle settes til 7,25 millioner kroner. Det betyr at når SE-gruppen har kjøpt tomten fra kommunen og hvis kommunen kjøper massene, vil SE-gruppen "tjene" 33,5 millioner kroner på handlene med kommunen.

– To forretningsforhold

Nå har Rødt Sortland bedt kommunedirektøren i Sortland om å orientere formannskapet førstkommende torsdag om alt kommunen har foretatt seg i saken.

– At Lapphaugen er utgangspunkt for minst to forretningsprosjekt for SE, ligger i dagen og er påpekt fra Rødt i kommunestyret. Det ene er nettopp å få solgt steinmasse som i fastform er beregna å utgjøre mer enn 530 000 m3. Potensialet for god inntjening er god i og med at fyllmasser er mangelvare i Sortland. Det andre er bygging av en elementfabrikk, skriver Christoffer Ellingsen, gruppeleder i Rødt Sortland.

Han peker på at det i reguleringsplanen for området er gjort vurderinger om hvordan massene fra Lapphaugen skulle brukes og eventuelt lagres, samt at det i denne sammenheng ikke var nevnt et eventuelt tilbud til kommunen. Heller ikke under politisk behandling av saken har salg av masser til Sortland kommune vært nevnt, ifølge Ellingsen.

– Slik det ser ut så langt, var det kontakt mellom Sortland kommune og SE ei god stund før endelig vedtak av reguleringsplanen i kommunestyret om mulig massetilbud. Dersom dette stemmer, må det oppfattes som tilbakeholdelse av aktuelle opplysninger til politikere, skriver politikeren.

Ellingsen viser til en sak i Bladet Vesterålen, der han mener næringssjef Marius Remen-Hansen, går langt i å si at det har vært en prosess knyttet til saken mellom kommunen og SE-gruppen.

– Initiativet har kommet fra SE. Den retten har SE. Men det avdekker nettopp at masseuttaket i seg sjøl er et forretningsforhold. Hvordan kommunen har forholdt seg til det, er det politikerne må få fullt innsyn i, avslutter han.

MDG stiller skriftlig spørsmål

Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne Sortland (MDG) har til kommunestyremøtet neste uke stilt et skriftlig spørsmål til ordfører Karl-Erling Nordlund angående denne saken.

Sannes skriver at det for partiet ser ut som at kommunen har kontaktet SE-gruppen med det som kan antas å være et anslag over behov for masser på de de to feltene i Vestmarka næringsområde som eventuelt skal selges eller omreguleres.

– For MDG kan det se ut som at Sortland kommune har vært i dialog med entreprenør om kjøp av fyllmasse, fra et område som på dette tidspunktet er regulert til annet formål, og heller ikke var kommet til politisk behandling i kommunestyret, skriver hun.

